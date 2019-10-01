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СНГ 01.10.2019 18:28

Макрон не видит альтернатив минским договоренностям по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник заявил, что для решения украинского вопроса необходима реализация минских договоренностей и других вариантов для этого - нет.

"По украинскому вопросу - это минские договоренности. И только минские договоренности. Все очень просто", - сказал Макрон, выступая в ПАСЕ.

Он отметил, что вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным работает над тем, чтобы эти договоренности реализовались на практике.

Макрон сообщил, что надеется в ближайшие недели провести саммит в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств. Он выразил надежду, что эта встреча позволит "начать новый этап".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]