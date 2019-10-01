Макрон не видит альтернатив минским договоренностям по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник заявил, что для решения украинского вопроса необходима реализация минских договоренностей и других вариантов для этого - нет.

"По украинскому вопросу - это минские договоренности. И только минские договоренности. Все очень просто", - сказал Макрон, выступая в ПАСЕ.

Он отметил, что вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным работает над тем, чтобы эти договоренности реализовались на практике.

Макрон сообщил, что надеется в ближайшие недели провести саммит в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств. Он выразил надежду, что эта встреча позволит "начать новый этап".