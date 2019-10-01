Апелляционный суд Армении отклонил жалобу на арест экс-президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении оставил без рассмотрения жалобу адвокатов экс-президента Армении Роберта Кочаряна на решение суда первой инстанции, который оставил под стражей бывшего главу государства.

"Апелляционный суд под руководством судьи Мгера Аргаманяна оставил без рассмотрения жалобу адвокатов Роберта Кочаряна на решение суда первой инстанции оставить экс-президента под арестом. Апелляционный суд посчитал, что решение суда первой инстанции не подлежит обжалованию", - сообщает пресс-служба офиса адвокатов Кочаряна.

Ранее адвокаты направили апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, который оставил под стражей бывшего президента Армении. "Учитывая решение Конституционного суда Армении о неправомочности ареста Кочаряна, направлена апелляционная жалоба и ходатайство о немедленном освобождении экс-президента и прекращении уголовного преследования", - сообщал офис команды адвокатов Кочаряна.

20 сентября суд первой инстанции отказался освободить экс-президента Армении, несмотря на принятое ранее решение Конституционного суда. Защита Кочаряна считает, что решение оставить экс-президента под стражей было принято под давлением высокопоставленных чиновников.

Ранее бывший президент Армении присоединился к ходатайству своих адвокатов об освобождении из-под стражи под залог, отметив, что в случае освобождения не намерен скрываться. "Я не тот человек, не тот тип, который может убежать. Если бы я был таковым, то сегодня азербайджанцы пили бы чай в Степанакерте. Биография лучше говорит за человека, чем его заявления", - сказал Кочарян.

Бывший президент Армении был арестован судом первой инстанции Еревана в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

18 мая 2019 года суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.

25 июня Апелляционный суд Армении вновь принял решение об аресте Кочаряна. В тот же день экс-президент прибыл в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", расположенное в здании Службы национальной безопасности Армении.

Фигурантами уголовного дела также являются экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.