Бывший ведущий радиостанции "Говорит Москва" Сергей Рыбка назначен главным редактором интернет-издания "Газета.Ru", он сменил на этом посту Ольгу Алексееву, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Rambler Group.

Согласно сообщению, Рыбка будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики "Газеты.Ru", развитие контента и его адаптацию для разных информационных каналов, в том числе, для агрегаторов и социальных медиа.

Алексеева продолжит работать в Rambler Group и будет заниматься новым проектом в сфере медиа.

По данным пресс-службы, Рыбка более 12 лет работает в журналистике, начав корреспондентом на радиостанции "Русская служба новостей", в последние годы работал редактором и ведущим программ на радиостанции "Говорит Москва".

Алексеева работает в "Газете.Ru" с 2006 года, должность главреда заняла в 2016 году. "Под руководством Ольги Алексеевой "Газета.Ru" стабильно входила в число ведущих российских онлайн-медиа по аудиторным показателям (...) Это хорошая база для дальнейшего развития, которое предполагает усиление новостной и аналитической составляющей, а также продвижение контента в альтернативных каналах, которые становятся все более важными и с точки зрения узнаваемости бренда, и с точки зрения привлечения читателей", - сказал управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян, которого цитирует пресс-релиз.

Тадевосян выразил уверенность, что Рыбка - "один из лучших кандидатов для решения этих задач". "В свою очередь, компетенции Ольги Алексеевой будут очень полезны для развития нового проекта", - добавил управляющий директор.