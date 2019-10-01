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СНГ 01.10.2019 19:02

В "Газете.Ru" сменился главный редактор

Бывший ведущий радиостанции "Говорит Москва" Сергей Рыбка назначен главным редактором интернет-издания "Газета.Ru", он сменил на этом посту Ольгу Алексееву, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Rambler Group.

Согласно сообщению, Рыбка будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики "Газеты.Ru", развитие контента и его адаптацию для разных информационных каналов, в том числе, для агрегаторов и социальных медиа.

Алексеева продолжит работать в Rambler Group и будет заниматься новым проектом в сфере медиа.

По данным пресс-службы, Рыбка более 12 лет работает в журналистике, начав корреспондентом на радиостанции "Русская служба новостей", в последние годы работал редактором и ведущим программ на радиостанции "Говорит Москва".

Алексеева работает в "Газете.Ru" с 2006 года, должность главреда заняла в 2016 году. "Под руководством Ольги Алексеевой "Газета.Ru" стабильно входила в число ведущих российских онлайн-медиа по аудиторным показателям (...) Это хорошая база для дальнейшего развития, которое предполагает усиление новостной и аналитической составляющей, а также продвижение контента в альтернативных каналах, которые становятся все более важными и с точки зрения узнаваемости бренда, и с точки зрения привлечения читателей", - сказал управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян, которого цитирует пресс-релиз.

Тадевосян выразил уверенность, что Рыбка - "один из лучших кандидатов для решения этих задач". "В свою очередь, компетенции Ольги Алексеевой будут очень полезны для развития нового проекта", - добавил управляющий директор.

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Тэги: РОССИЯ, ИНТЕРНЕТ, ИЗДАНИЕ, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]