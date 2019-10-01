Лукашенко требует гарантий, чтобы расширение полномочий ЕЭК не привело к новым торговым барьерам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал гарантий того, чтобы расширение полномочий ЕЭК не обернулось новыми торговыми барьерами.
"Сегодня мы наделили комиссию полномочиями в вопросах маркировки товаров и прослеживаемости их движения. ЕЭК должна гарантировать, что данное прогрессивное предложение не обернутся новыми препятствиями в торговле. Барьеров в союзе и так достаточно", - сказал Лукашенко, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического Совета.
"Особенно настораживает", продолжил он, когда они вводятся в "таких чувствительных сферах", как, например, госзакупки.
"Пришло время главам государств рассмотреть наболевшие темы и принять политическое решение. Возможно, следует усилить компетенцию комиссии и Евразийского суда", - предположил он.
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