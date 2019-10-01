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СНГ 01.10.2019 19:48

Лукашенко требует гарантий, чтобы расширение полномочий ЕЭК не привело к новым торговым барьерам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал гарантий того, чтобы расширение полномочий ЕЭК не обернулось новыми торговыми барьерами.

"Сегодня мы наделили комиссию полномочиями в вопросах маркировки товаров и прослеживаемости их движения. ЕЭК должна гарантировать, что данное прогрессивное предложение не обернутся новыми препятствиями в торговле. Барьеров в союзе и так достаточно", - сказал Лукашенко, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического Совета.

"Особенно настораживает", продолжил он, когда они вводятся в "таких чувствительных сферах", как, например, госзакупки.

"Пришло время главам государств рассмотреть наболевшие темы и принять политическое решение. Возможно, следует усилить компетенцию комиссии и Евразийского суда", - предположил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕЭК, БЕЛОРУССИЯ, БАРЬЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]