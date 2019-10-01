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СНГ 01.10.2019 20:04

Токаев называет неприемлемым создание барьеров на рынках стран ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) разработать эффективный механизм информирования и разъяснения действующего права внутри ЕАЭС.

"Нашим странам следует продолжить устранение барьеров на общем внутреннем рынке. Эту тему мы неоднократно обсуждали, посвятили этому вопросу значительную часть сегодняшнего заседания в узком формате. Мы создали необходимую нормативную базу для свободной торговли. Это успех. Но на практике желание защитить позиции своих товаропроизводителей на национальных рынках в отдельных случаях превалирует над целями и задачами интеграции. Вводятся различные экспертизы, дополнительные требования на региональном уровне, негласные распоряжения и так далее", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского Экономического совета в Ереване во вторник.

По мнению главы Казахстана, усугубляет ситуацию то, что введение таких ограничений подробно освещается в СМИ государств-членов, тем самым "вызывая недоверие к интеграции, а может быть и ее дискредитацию".

"Согласитесь, такая практика неприемлема и противоречит принципам нашей интеграции, которая требует к себе особого, бережного отношения", - заметил он.

"Полагаю, комиссия может и должна усилить инструменты мониторинга национальных законодательств, разработать эффективные механизмы информирования и разъяснения действующего права внутри ЕАЭС", - отметил Токаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ЕАЭС, БАРЬЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]