Токаев называет неприемлемым создание барьеров на рынках стран ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) разработать эффективный механизм информирования и разъяснения действующего права внутри ЕАЭС.

"Нашим странам следует продолжить устранение барьеров на общем внутреннем рынке. Эту тему мы неоднократно обсуждали, посвятили этому вопросу значительную часть сегодняшнего заседания в узком формате. Мы создали необходимую нормативную базу для свободной торговли. Это успех. Но на практике желание защитить позиции своих товаропроизводителей на национальных рынках в отдельных случаях превалирует над целями и задачами интеграции. Вводятся различные экспертизы, дополнительные требования на региональном уровне, негласные распоряжения и так далее", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского Экономического совета в Ереване во вторник.

По мнению главы Казахстана, усугубляет ситуацию то, что введение таких ограничений подробно освещается в СМИ государств-членов, тем самым "вызывая недоверие к интеграции, а может быть и ее дискредитацию".

"Согласитесь, такая практика неприемлема и противоречит принципам нашей интеграции, которая требует к себе особого, бережного отношения", - заметил он.

"Полагаю, комиссия может и должна усилить инструменты мониторинга национальных законодательств, разработать эффективные механизмы информирования и разъяснения действующего права внутри ЕАЭС", - отметил Токаев.