В США подтвердили скорые переговоры с КНДР

Власти США подтвердили, что в скором времени планируют провести встречу с северокорейской стороной, сообщает во вторник издание The Hill со ссылкой на официального представителя госдепа США Морган Ортагус.
"Представители США и КНДР планируют встретиться в течение ближайших семи дней", - заявила Ортагус изданию.
Никаких подробностей встречи Ортагус сообщать не стала.
Заявление Ортагус подтверждает сделанное ранее заявление КНДР о скорой встрече, однако стороны говорят о разных сроках этой встречи.
Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что Северная Корея и США договорились возобновить переговоры по ядерной проблеме на рабочем уровне на этой неделе - в субботу 5 октября.
Лидеры США и КНДР - Дональд Трамп и Ким Чен Ын - во время встречи 30 июня 2019 года на межкорейской границе договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале.
Однако до сих пор возобновить переговорный процесс не удавалось.
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