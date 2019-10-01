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Дальнее зарубежье 01.10.2019 20:19

В США подтвердили скорые переговоры с КНДР

Власти США подтвердили, что в скором времени планируют провести встречу с северокорейской стороной, сообщает во вторник издание The Hill со ссылкой на официального представителя госдепа США Морган Ортагус.

"Представители США и КНДР планируют встретиться в течение ближайших семи дней", - заявила Ортагус изданию.

Никаких подробностей встречи Ортагус сообщать не стала.

Заявление Ортагус подтверждает сделанное ранее заявление КНДР о скорой встрече, однако стороны говорят о разных сроках этой встречи.

Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что Северная Корея и США договорились возобновить переговоры по ядерной проблеме на рабочем уровне на этой неделе - в субботу 5 октября.

Лидеры США и КНДР - Дональд Трамп и Ким Чен Ын - во время встречи 30 июня 2019 года на межкорейской границе договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале.

Однако до сих пор возобновить переговорный процесс не удавалось.

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Тэги: США, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]