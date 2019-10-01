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СНГ 01.10.2019 20:30

Зона свободной торговли ЕАЭС и Ирана снизит ограничения для товарных потоков - Путин

Подписание временного соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС и Ирана приведет к значительному снижению уровня ограничений для товарных потоков, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ожидаем, что в конце октября вступит в силу временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕврАзЭс и Ираном. Его реализация приведет к значительному снижению импортных тарифов, отмене других ограничений, мешающих движению товарных потоков. Все это, несомненно, будет способствовать росту взаимной торговли и инвестиций", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Кроме того, по словам Путина, в привязке к саммиту Россия-Африка 23-24 октября в Сочи Евразийская экономическая комиссия подпишет меморандум о взаимопонимании с комиссией Африканского союза, направленный на развитие многостороннего сотрудничества "пятерки" со странами Африканского континента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЕАЭС, ИРАН, ТОРГОВЛЯ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]