Зона свободной торговли ЕАЭС и Ирана снизит ограничения для товарных потоков - Путин

Подписание временного соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС и Ирана приведет к значительному снижению уровня ограничений для товарных потоков, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ожидаем, что в конце октября вступит в силу временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕврАзЭс и Ираном. Его реализация приведет к значительному снижению импортных тарифов, отмене других ограничений, мешающих движению товарных потоков. Все это, несомненно, будет способствовать росту взаимной торговли и инвестиций", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Кроме того, по словам Путина, в привязке к саммиту Россия-Африка 23-24 октября в Сочи Евразийская экономическая комиссия подпишет меморандум о взаимопонимании с комиссией Африканского союза, направленный на развитие многостороннего сотрудничества "пятерки" со странами Африканского континента.
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