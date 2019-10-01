Президент Киргизии отмечает успехи ЕАЭС в создании единого таможенного пространства, координации экономического взаимодействия

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) за пять лет стал сильным интеграционным объединением, но есть препятствия, которые необходимо устранять, заявил во вторник в Ереване президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"За пять лет нами создано единое таможенное пространство. Мы проводим скоординированную политику почти во всех сферах экономики. Союз действительно доказал свою состоятельность и стал сильным интеграционным объединением", - заявил Жээнбеков на заседании Высшего Евразийского совета в расширенном составе.

Президент Киргизии отметил, что в 2018 году произошло значительное усиление напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономическими державами мира. "Кроме того, мы видим негативное влияние этих процессов и на экономическую ситуацию внутри нашего объединения тоже", - сказал Жээнбеков.

"Кроме геоэкономических аспектов, наши собственные недоработки также становятся причинами торможения роста объемов взаимной торговли. В погоне за краткосрочными выгодами некоторые страны ужесточают государственный контроль и создают дополнительные препятствия. Подобный подход уменьшает совокупный эффект от интеграции", - отметил киргизский лидер.

По его словам, "в интеграционных объединениях страны получают выгоду, снижением себестоимости продукции посредством увеличения скорости и объемов перевозок товаров, а в реальности же спорят между собой".

Жээнбеков добавил, что правительства стран-участниц объединения должны принять соответствующие меры по устранению препятствий на внутреннем рынке. "Если мы не будем их устранять, наш союз может не достичь своих целей", - подчеркнул он.

"Мы заинтересованы в прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах Союза. Поэтому, как ранее предлагал, имеется необходимость проведения тройного контроля на таможенных пунктах пропуска. При нынешних условиях право Союза не позволяет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) проводить подобные мероприятии. В этой связи, необходимо наделить ЕЭК полномочиями для оперативного решения спорной ситуации путем непосредственной медиации", - добавил киргизский президент.

Во вторник в Ереване проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. В заседании в расширенном составе принимает участие президент Молдавии Игорь Додон. Президент Ирана Хасан Рухани и премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, которые были приглашены в качестве почетных гостей.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Молдавия имеет статус наблюдателя в организации.