Макрон указывает на необходимость новых мер в борьбе с дезинформацией

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник призвал к новым методам борьбы с дезинформацией, которые при этом бы не ограничивали свободу слова.
"Недавние выборы, в частности, выборы в Европарламент показали, что существует массовая кампания по распространению дезинформации, нацеленной на то, чтобы навредить нормальному ходу избирательного процесса", - сказал Макрон, выступая в ПАСЕ.
Однако, по его словам, принятые меры для противостояния кампании по дезинформации оказались недостаточными.
Макрон отметил, что во Франции, например, приняли закон, который обязывает интернет-платформу к "транспарентности". Он добавил, что эта мера позволяет информировать пользователей сети относительно того, кто именно распространяет предоставляемую им информацию. "Это только один пример. И нужно продолжать двигаться в этом направлении", - сказал французский президент.
При этом Макрон заявил, что нельзя такими мерами ограничивать свободу выражения. Он призвал активизировать действия, направленные на то, чтобы эффективно противостоять распространению дезинформации.
"В интернете нет общественного порядка", - подытожил глава государства.
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