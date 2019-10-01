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Дальнее зарубежье 01.10.2019 21:26

Банкротство Thomas Cook приведет к краху туризма в Гамбии

Банкротство одного из крупнейших европейских туроператоров Thomas Cook обрушит турсектор в африканской Гамбии, сообщает деловой портал Quartz.

"Крах Thomas Cook произошел в разгар туристического сезона в Гамбии, который стартует в октябре. Большинство туристов приезжают в страну из Европы по путевкам. В частности, 30% гостей - британцы", - пишет портал.

При этом в зимние месяцы заполняемость отелей Гамбии достигает 90%, и 45% - это клиенты Thomas Cook. "После известия о банкротстве большинство туристов отменили свои туры в страну, и лишь некоторая часть перебронировала путевки через других туроператоров. Крах Thomas Cook окажет влияние как на прямые, так и на косвенные доходы от туризма", - отмечает портал.

ВВП Гамбии составляет $1,6 млрд, и туризм является крупнейшим источником валютных поступлений с долей более 20% ВВП.

Старейший британский туроператор Thomas Cook 23 сентября объявил о ликвидации. Компания прекратила все полеты, аннулирует туры и бронирования. Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.

Гамбия популярна у туристов благодаря нетронутым песчаным пляжам на Атлантическом побережье и реке Гамбия, а также рукотворным сувенирам. В 2017 году страны посетили 162 тысячи туристов, а через год, после отстранения от власти диктатора Яйя Джамме, турпоток вырос на 26%.

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Тэги: ГАМБИЯ, ТУРОПЕРАТОР, БАНКРОТСТВО, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: bak[email protected]