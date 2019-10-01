Банкротство Thomas Cook приведет к краху туризма в Гамбии

Банкротство одного из крупнейших европейских туроператоров Thomas Cook обрушит турсектор в африканской Гамбии, сообщает деловой портал Quartz.
"Крах Thomas Cook произошел в разгар туристического сезона в Гамбии, который стартует в октябре. Большинство туристов приезжают в страну из Европы по путевкам. В частности, 30% гостей - британцы", - пишет портал.
При этом в зимние месяцы заполняемость отелей Гамбии достигает 90%, и 45% - это клиенты Thomas Cook. "После известия о банкротстве большинство туристов отменили свои туры в страну, и лишь некоторая часть перебронировала путевки через других туроператоров. Крах Thomas Cook окажет влияние как на прямые, так и на косвенные доходы от туризма", - отмечает портал.
ВВП Гамбии составляет $1,6 млрд, и туризм является крупнейшим источником валютных поступлений с долей более 20% ВВП.
Старейший британский туроператор Thomas Cook 23 сентября объявил о ликвидации. Компания прекратила все полеты, аннулирует туры и бронирования. Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.
Гамбия популярна у туристов благодаря нетронутым песчаным пляжам на Атлантическом побережье и реке Гамбия, а также рукотворным сувенирам. В 2017 году страны посетили 162 тысячи туристов, а через год, после отстранения от власти диктатора Яйя Джамме, турпоток вырос на 26%.
Делегация ВМС Азербайджана обсудит в Иране вопросы укрепления связей
Словакия открыла посольство в Азербайджане
Гасанов остался доволен совместными учениями спецназа Азербайджана, Грузии и Турции
Alipay используют свыше 1,2 млрд человек в мире
ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» в 2018г сократило убыток на 31,7%
Акционеры Роснефти одобрили дивиденды за I полугодие в 162,6 млрд руб. - Сечин
На обновление лифтов в жилых домах в Баку выделено 40 млн манатов - Алиев
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на активизацию деятельности Фонда молодежи
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Первые - выигрышные» для учителей
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго