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СНГ 01.10.2019 21:47

Президент Казахстана обеспокоен тенденцией сокращения взаимного и внешнего товарооборота ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите в Ереване назвал неблагоприятной тенденцией сокращение показателей по взаимному и внешнему товарообороту в ЕАЭС.

"В текущем году мы уже наблюдаем сокращение товарооборота. По итогам первого полугодия 2019 года, товарооборот ЕАЭС с третьими странами сократился на 2%. Взаимная торговля стран Союза сократилась более чем на 5%, до $28 млрд. Это, согласитесь, неблагоприятная тенденция", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета во вторник.

"Нас, конечно же, волнует сокращение экспорта казахстанской продукции. Экспорт Казахстана со странами ЕАЭС сократился на более чем 6%. Конечно же, в этом есть и объективные экономические причины, но наличие административных барьеров мы также не списываем со счетов", - отметил президент Казахстана.

По его мнению, в сложных глобальных условиях ЕАЭС "крайне важно поддержать устойчивый экономический рост".

"Это возможно только за счет реального и взаимовыгодного сотрудничества - интеграции и кооперации", - сказал президент Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАЭС, ТОВАРООБОРОТ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]