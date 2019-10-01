Президент Казахстана обеспокоен тенденцией сокращения взаимного и внешнего товарооборота ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите в Ереване назвал неблагоприятной тенденцией сокращение показателей по взаимному и внешнему товарообороту в ЕАЭС.
"В текущем году мы уже наблюдаем сокращение товарооборота. По итогам первого полугодия 2019 года, товарооборот ЕАЭС с третьими странами сократился на 2%. Взаимная торговля стран Союза сократилась более чем на 5%, до $28 млрд. Это, согласитесь, неблагоприятная тенденция", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета во вторник.
"Нас, конечно же, волнует сокращение экспорта казахстанской продукции. Экспорт Казахстана со странами ЕАЭС сократился на более чем 6%. Конечно же, в этом есть и объективные экономические причины, но наличие административных барьеров мы также не списываем со счетов", - отметил президент Казахстана.
По его мнению, в сложных глобальных условиях ЕАЭС "крайне важно поддержать устойчивый экономический рост".
"Это возможно только за счет реального и взаимовыгодного сотрудничества - интеграции и кооперации", - сказал президент Казахстана.
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