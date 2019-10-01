Делегация ВМС Азербайджана обсудит в Иране вопросы укрепления связей

Делегация, возглавляемая исполняющим обязанности командующего Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана капитаном 1-го ранга Зауром Гумматовым, отправилась с визитом в Иран.
«Целью визита является укрепление связей между военно-морскими силами двух стран», - отмечает Минобороны Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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