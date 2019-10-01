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Оборона 01.10.2019 18:13

Делегация ВМС Азербайджана обсудит в Иране вопросы укрепления связей

Делегация, возглавляемая исполняющим обязанности командующего Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана капитаном 1-го ранга Зауром Гумматовым, отправилась с визитом в Иран.

«Целью визита является укрепление связей между военно-морскими силами двух стран», - отмечает Минобороны Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВМС, ИРАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]