ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» в 2018г сократило убыток на 31,7%

Убыток ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Азербайджана за 2018 год составил 31 млн 714,584 тыс. манатов, что на 31,7% меньше показателя 2017 года.

Согласно опубликованной на сайте общества финансовой отчетности за 2018 год, в отчетном году его доходы составили 829 млн 402,099 тыс. манатов (рост по сравнению с 2017 годом на 48,3%), в том числе небиржевые доходы общества составили 558 млн 548,851 тыс. манатов (рост на 43,3%).

При этом расходы общества за 2018 год составили 861 млн 116,683 тыс. манатов (рост на 42,1%). В том числе прочие расходы общества за отчетный год составили 578 млн 778,49 тыс. манатов (рост на 65,4%) или 67,2% расходов за 2018 год.

Активы общества в 2018 году сократились на 1,1% - до 2 млрд 768 млн 544,455 тыс. манатов, капитал – на 1,4% - до 2 млрд 758 млн 496,053 тыс. манатов, тогда как обязательства увеличились в 4,6 раза – до 10 млн 48,402 тыс. манатов.

ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» создано на основании указа президента Азербайджана от 23 февраля 2006 года. В настоящее время штат общества состоит из 21,612 тыс. человек и включает 96 организаций в сфере мелиорации и водного хозяйства.

А.Азизов