ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» в 2018г сократило убыток на 31,7%

Убыток ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Азербайджана за 2018 год составил 31 млн 714,584 тыс. манатов, что на 31,7% меньше показателя 2017 года.
Согласно опубликованной на сайте общества финансовой отчетности за 2018 год, в отчетном году его доходы составили 829 млн 402,099 тыс. манатов (рост по сравнению с 2017 годом на 48,3%), в том числе небиржевые доходы общества составили 558 млн 548,851 тыс. манатов (рост на 43,3%).
При этом расходы общества за 2018 год составили 861 млн 116,683 тыс. манатов (рост на 42,1%). В том числе прочие расходы общества за отчетный год составили 578 млн 778,49 тыс. манатов (рост на 65,4%) или 67,2% расходов за 2018 год.
Активы общества в 2018 году сократились на 1,1% - до 2 млрд 768 млн 544,455 тыс. манатов, капитал – на 1,4% - до 2 млрд 758 млн 496,053 тыс. манатов, тогда как обязательства увеличились в 4,6 раза – до 10 млн 48,402 тыс. манатов.
ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» создано на основании указа президента Азербайджана от 23 февраля 2006 года. В настоящее время штат общества состоит из 21,612 тыс. человек и включает 96 организаций в сфере мелиорации и водного хозяйства.
А.Азизов
Делегация ВМС Азербайджана обсудит в Иране вопросы укрепления связей
Словакия открыла посольство в Азербайджане
Гасанов остался доволен совместными учениями спецназа Азербайджана, Грузии и Турции
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на активизацию деятельности Фонда молодежи
В Баку на фестивале покажут 15 фильм стран ЕС
Дни культуры Карачаево-Черкесской республики откроются в Азербайджане
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Зеленский рассчитывает, что дата саммита "нормандской четверки" станет скоро известна
Зона свободной торговли ЕАЭС и Ирана снизит ограничения для товарных потоков - Путин
Зеленский исключает выборы на Донбассе "под дулами автоматов"
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Первые - выигрышные» для учителей
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго