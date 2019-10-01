Путин предлагает Рухани обсудить СВПД, Сирию, отношения России и Ирана

Президент России Владимир Путин предложил президенту Ирана Хасану Рухани обсудить отношения двух стран, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и обстановку в Сирии.

"Поговорим о двусторонних вопросах, об СВПД, о ситуации в регионе, в том числе в Сирийской Арабской Республике", - сказал Путин на встрече с Рухани в Ереване после саммита ЕАЭС во вторник.

Путин отметил, что лидеры России и Ирана встречаются регулярно, но, с учетом динамики ситуации в регионе, а также двусторонних связей, "всегда есть о чем поговорить и что обсудить".

"Я с удовлетворением констатирую, что идет совместная работа по присоединению Ирана к работе Евразийского экономического союза. Уверен, что эта работа пойдет на пользу нашим странам", - сказал президент РФ. По его словам, эта работа "строится на базе основополагающих принципов международного права и основных положений Всемирной торговой организации".

Со своей стороны Рухани отметил, что "отношения между нашими странами прогрессируют, и, даже если мы будем встречаться каждую неделю, у нас всегда будет о чем поговорить".

Как подчеркнул президент Ирана, отношения Москвы и Тегерана "достигли беспрецедентного уровня искренности".

Он сообщил, что планирует обсудить с президентом РФ международные вопросы, а также проблематику двусторонних отношений. "Обе наши страны находятся в чувствительном регионе и, к сожалению, в последние недели мы видим негативные проявления здесь. И, где бы мы ни взаимодействовали, наша конечная цель - это мир, стабильность и безопасность", - заявил Рухани.

Позднее, отвечая на вопрос о том, планируют ли президенты двух стран обсуждать ситуацию с атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал: "Обсуждается в целом ситуация в Ормузском проливе, ситуация в регионе, которая достаточно напряженная".