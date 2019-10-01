Путин предлагает Рухани обсудить СВПД, Сирию, отношения России и Ирана

Президент России Владимир Путин предложил президенту Ирана Хасану Рухани обсудить отношения двух стран, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и обстановку в Сирии.
"Поговорим о двусторонних вопросах, об СВПД, о ситуации в регионе, в том числе в Сирийской Арабской Республике", - сказал Путин на встрече с Рухани в Ереване после саммита ЕАЭС во вторник.
Путин отметил, что лидеры России и Ирана встречаются регулярно, но, с учетом динамики ситуации в регионе, а также двусторонних связей, "всегда есть о чем поговорить и что обсудить".
"Я с удовлетворением констатирую, что идет совместная работа по присоединению Ирана к работе Евразийского экономического союза. Уверен, что эта работа пойдет на пользу нашим странам", - сказал президент РФ. По его словам, эта работа "строится на базе основополагающих принципов международного права и основных положений Всемирной торговой организации".
Со своей стороны Рухани отметил, что "отношения между нашими странами прогрессируют, и, даже если мы будем встречаться каждую неделю, у нас всегда будет о чем поговорить".
Как подчеркнул президент Ирана, отношения Москвы и Тегерана "достигли беспрецедентного уровня искренности".
Он сообщил, что планирует обсудить с президентом РФ международные вопросы, а также проблематику двусторонних отношений. "Обе наши страны находятся в чувствительном регионе и, к сожалению, в последние недели мы видим негативные проявления здесь. И, где бы мы ни взаимодействовали, наша конечная цель - это мир, стабильность и безопасность", - заявил Рухани.
Позднее, отвечая на вопрос о том, планируют ли президенты двух стран обсуждать ситуацию с атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал: "Обсуждается в целом ситуация в Ормузском проливе, ситуация в регионе, которая достаточно напряженная".
Делегация ВМС Азербайджана обсудит в Иране вопросы укрепления связей
Словакия открыла посольство в Азербайджане
Гасанов остался доволен совместными учениями спецназа Азербайджана, Грузии и Турции
ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» в 2018г сократило убыток на 31,7%
Акционеры Роснефти одобрили дивиденды за I полугодие в 162,6 млрд руб. - Сечин
Нефть дорожает после падения накануне, цена Brent приближается к $60 за баррель
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на активизацию деятельности Фонда молодежи
В Баку на фестивале покажут 15 фильм стран ЕС
Дни культуры Карачаево-Черкесской республики откроются в Азербайджане
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Первые - выигрышные» для учителей
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго