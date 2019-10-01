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Регион 01.10.2019 18:43

Грузия должна сделать все для снятия напряженности с Россией - премьер

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария не стал комментировать журналистам ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос телекомпании "Рустави 2" о сроках вывода российских баз из Абхазии и Южной Осетии.

"Я не могу делать комментариев по поводу того, чего не видел и не слышал, не могу интерпретировать. Я могу сделать заявление по поводу состоявшейся встречи министров иностранных дел Грузии и России. Первое, эта встреча состоялась при полном синхроне с нашими международными друзьями. Второе, Грузия должна сделать все, чтобы урегулировать сложнейшие и острейшие проблемы между двумя странами", - сказал Гахария.

Он отметил, что синхронные "прагматичные, с холодным разумом" действия с партнерами "не заменят действий, которые должны произвести сама Грузия".

"Там, где возможно достичь определенного прогресса, снятия напряженности, конечно же, мы это должны сделать", - сказал Гахария.

Он считает, что проявлением такого определенного прогресса в двусторонних отношениях может стать восстановление авиасообщения из России в Грузию.

"Я бы это приветствовал, так как восстановление авиарейсов поможет туризму, тысячам граждан, у которых в этой связи возникли проблемы", - сказал Гахария.

Ранее во вторник Путин, отвечая в Ереване на вопрос грузинских журналистов, когда Россия выведет свои войска "с оккупированных территорий", сказал, что решение по этому вопросу РФ примет самостоятельно.

"Когда мы примем такое решение", - ответил на ходу президент РФ перед началом саммита ЕАЭС.

На вопрос грузинского журналиста, когда Россия начнет выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году, Путин сказал: "Мы всегда выполняем свои обязательства".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]