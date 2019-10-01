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СНГ 01.10.2019 20:28

Зеленский исключает выборы на Донбассе "под дулами автоматов"

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил свое понимание основных положений "формулы Штайнмайера" о выборах в неконтролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей, договоренность о которой была достигнута на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

"Что означает эта формула (Штайнмайера - ИФ)? Это на самом деле 1-2 предложения. Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный так же как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там (на территориях ОРДЛО - ИФ) состоятся местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов", - заявил Зеленский на брифинге по итогам заседания ТКГ во вторник.

"Это означает, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДОНБАСС, ВЫБОРЫ, УСЛОВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]