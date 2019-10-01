Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что препятствия для встречи лидеров стран "нормандской четверки" устранены и в ближайшее время состоится саммит.

"Сегодня были устранены последние препятствия на пути проведения саммита "нормандской четверки". Думаю, в ближайшее время мы будем знать эту дату", - заявил Зеленский на брифинге во вторник в Киеве.