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Социум 01.10.2019 20:49

На обновление лифтов в жилых домах в Баку выделено 40 млн манатов - Алиев

До конца 2019 года в жилых домах в Баку обновят около 450 лифтов, заявил глава Исполнительной власти столицы Эльдар Азизов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии после реконструкции парка на проспекте Ататюрк. В ходе встречи с местными жителями президент заявил, что на обновление лифтов выделено 40 млн манатов и попросил Азизова предоставить информацию о том, сколько лифтов уже заменено.

«Уже 50 лифтов смонтировано. До конца текущего года их число в соответствии с вашим поручением будет около 500», - ответил глава ИВ Баку.

Кроме этого, президент подчеркнул, что в 2020 году продолжится процесс обновления городского общественного транспорта. «В 2019 году в страну доставлено 300 новых автобусов. В следующем году будут доставлены как минимум еще 300», - отметил президент.

Глава государства добавил, что в 2019 году Азербайджан закупил 30 новых вагонов для Бакинского метрополитена. Кроме этого он подчеркнул, что в Азербайджане продолжится процесс строительства новых станций метро.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАКУ, ЛИФТЫ, ОБНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]