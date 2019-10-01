На обновление лифтов в жилых домах в Баку выделено 40 млн манатов - Алиев

До конца 2019 года в жилых домах в Баку обновят около 450 лифтов, заявил глава Исполнительной власти столицы Эльдар Азизов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии после реконструкции парка на проспекте Ататюрк. В ходе встречи с местными жителями президент заявил, что на обновление лифтов выделено 40 млн манатов и попросил Азизова предоставить информацию о том, сколько лифтов уже заменено.

«Уже 50 лифтов смонтировано. До конца текущего года их число в соответствии с вашим поручением будет около 500», - ответил глава ИВ Баку.

Кроме этого, президент подчеркнул, что в 2020 году продолжится процесс обновления городского общественного транспорта. «В 2019 году в страну доставлено 300 новых автобусов. В следующем году будут доставлены как минимум еще 300», - отметил президент.

Глава государства добавил, что в 2019 году Азербайджан закупил 30 новых вагонов для Бакинского метрополитена. Кроме этого он подчеркнул, что в Азербайджане продолжится процесс строительства новых станций метро.

А.Азизов