Зеленский о разговоре с Трампом: на меня влиять невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что на него невозможно влиять ни на Украине, ни за ее пределами.
"Я никогда не чувствую никакого влияния на меня. У меня и на Западе, и в Украине есть очень много людей, которые хотели бы влиять на меня, но я президент независимой Украины ... и пока мои шаги свидетельствуют об этом - влиять невозможно", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос, чувствовал ли он давление на себя во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.
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