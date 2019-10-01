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СНГ 01.10.2019 20:53

Зеленский о разговоре с Трампом: на меня влиять невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что на него невозможно влиять ни на Украине, ни за ее пределами.

"Я никогда не чувствую никакого влияния на меня. У меня и на Западе, и в Украине есть очень много людей, которые хотели бы влиять на меня, но я президент независимой Украины ... и пока мои шаги свидетельствуют об этом - влиять невозможно", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос, чувствовал ли он давление на себя во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, ТРАМП, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]