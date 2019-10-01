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Дальнее зарубежье 01.10.2019 21:02

Украина, Грузия и страны Прибалтики создали в ПАСЕ группу для критики "агрессивных действий" РФ

Украина вместе с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией создали совместную группу "Балтик плюс" в Парламентской Ассамблее Совета Европы, главной задачей которой будет продолжение антироссийской политики, сообщается в телеграм-канале партии "Слуга народа".

"Первым шагом "Балтик плюс" стал отказ от участия в торжественных мероприятиях по случаю 70-й годовщины ПАСЕ. Такое решение делегации пяти стран приняли в Страсбурге. Оно стало реакцией на возвращение права голоса и других процедурных прав российской делегации. Ведь, вернув Россию в ПАСЕ, Совет Европы закрыл глаза на постоянные нарушения прав человека, похищения, незаконную оккупацию и аннексию территорий, незаконное заключение граждан государств-членов и войну, которую РФ до сих пор ведет против своих соседей", - говорится в сообщении.

В партии сообщают, что группа "Балтик плюс" открыта для делегаций и членов ПАСЕ, которые являются единомышленниками, и продолжит проводить постоянные встречи с целью выработки общей позиции и действий для отстаивания ценностей Совета Европы для всех ее членов без исключения.

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Тэги: УКРАИНА, ПРИБАЛТИКА, ПАСЕ, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]