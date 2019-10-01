Указом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова генерал-лейтенант полиции Исгендер Муликов освобожден от должности министра внутренних дел республики, сообщает во вторник государственное иформагентство страны.

Как говорится в сообщении, "Муликов понижен в звании до специального звания майора полиции, а также лишен всех государственных наград за серьезные недостатки, допущенные в работе и в руководстве подведомственными структурами, злоупотребление служебным положением, а также грубое нарушение должностных полномочий".

Другим указом Бердымухамедов назначил главой МВД полковника Мамметхана Чакыева, освободив его должности заместителя председателя правительства.

В апреле Бердымухамедов за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки объявил Муликову строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков.

Для Муликова этот строгий выговор стал 12 с мая 2009 года, когда он был назначен главой МВД. При этом три последних выговора были с "последним предупреждением".