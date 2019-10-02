Нур-Султан и Париж обсудили реализацию приоритетных проектов в контексте подготовки визита Макрона в Казахстан

Президент Франции Эммануэль Макрон в скором будущем планирует посетить Казахстан, следует из сообщения пресс-службы казахстанского МИД по итогам двусторонних переговоров в Париже.
Согласно информации пресс-службы, распространенной в среду, "широкий спектр взаимодействия в двустороннем формате и на многосторонних площадках" обсудили в Париже замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко и госсекретарь министерства Европы и иностранных дел Франции, сопредседатель казахстанско-французской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Жан-Батист Лёмуан.
"Центральное место в ходе переговоров заняли вопросы дальнейшего углубления двустороннего стратегического партнерства по всем ключевым направлениям. Отдельно был рассмотрен ход реализации приоритетных проектов в контексте подготовки планируемого в скором будущем визита в Казахстан президента Франции Эммануэля Макрона, который должен придать новый импульс сотрудничеству", - отмечается в сообщении.
Василенко подтвердил нацеленность казахстанской стороны на расширение спектра взаимодействия, в том числе по таким новым направлениям, как цифровизация, сельское хозяйство, альтернативная энергетика.
В свою очередь Лёмуан, являющийся членом правительства Франции, дал высокую оценку уровню и динамике взаимодействия с Казахстаном по всем направлениям, подтвердив твердую заинтересованность Парижа в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества, отметили в пресс-службе.
"Стороны отметили стремление к укреплению взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, атомной и аэрокосмической промышленности, а также т.н. децентрализованного партнерства между регионами двух стран", - указывается в пресс-релизе.
Василенко представлял Казахстан на официальных траурных церемониях в связи с кончиной экс-президента Франции Жака Ширака.
По информации казахстанского МИД, Франция входит в пятерку ключевых торгово-инвестиционных партнеров Казахстана. За десять с небольшим лет взаимный товарооборот достиг более 50 млрд долларов США. В Казахстане работают более 130 компаний с участием французского капитала.
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