Первая деловая встреча WeClub в новом сезоне

30 сентября в Баку в отеле DivanExpressBaku прошла очередная встреча в формате Networking делового клуба для предпринимателей, занятых в малом и среднем бизнесе - WeClub.

Площадка эта традиционно является местом встречи представителей частного сектора, а также госструктур. Деловые люди здесь могут выявить новые возможности для сотрудничества, обрести новые знакомства, получить ответы на интересующие их вопросы.

"В заседаниях WEClub участвую регулярно и каждый раз нахожу для себя что-то новое",- отметила представитель компании "Celebi" Мадонна Алихан.

К слову, среди участников очередного заседания были предприниматели, представители госструктур, в том числе Государственного агентства продовольственной безопасности Азербайджана, депутаты, представители диаспор, и дип. миссий зарубежных стран.

Открыла мероприятие с речью руководитель проекта Ирада Зейналова. Она отметила, что в будущем число мероприятий, проводимых под эгидой клуба будет увеличиваться, одновременно будут предприниматься меры по повышению их эффективности.

Отметив, что недавно было проведено первое региональное заседание клуба в городе Лянкяран, она поблагодарила за поддержку в его организации руководителя Исполнительной Власти г.Ленкорань Талеха Гарашова, а также депутата парламента Азербайджана, почетного члена WEClub Руфата Гулиева и вручила ему почетную грамоту.

Руфат Гулиев, в свою очередь, предложил провести еще одно региональное мероприятие клуба в городе Имишли и призвал бизнесменов принять активное участие в нем. Говоря в целом о предпринимательстве в Азербайджане, он отметил, что руководство страны за последние годы уделяет очень большое внимание развитию малого и среднего бизнеса, улучшению делового климата, что находит отражение в отчетах международных финансовых организаций. Недочеты все еще есть, но они решаются, сказал депутат, призвав бизнесменов более активно работать и идти к намеченным целям.

После этого в рамках заседания состоялся семинар с участием бизнес-коуча Тебриза Гаджинского. Самые активные участники получили в подарок его книги.

Следующим в программе мероприятия был аукцион, организованный благотворительной организацией "Damla". На торги были выставлены картины и другие предметы искусства, сделанные людьми с ограниченными физическими возможностями и членами малоимущих семей.

После этого участники заседания приняли участие в лотерее, где разыгрывались подарки от Chelebi.

Завершилось же мероприятие презентацией вина NAXCHIVAN.