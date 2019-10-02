Генсек ОПЕК: Если вы санкционируете нефтедобывающую страну, вы санкционируете мировое сообщество

Санкции в отношении стран-поставщиков нефти не действенны и только искажают рынки, считает генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
"Санкции в принципе контрпродуктивны. Поскольку нефть принадлежит не только странам-производителям, но и странам-потребителям, то если вы санкционируете нефтедобывающую страну и нацеливаетесь на ее нефть, вы санкционируете мировое сообщество, а не только эту страну", - заявщил он в интервью "Интерфаксу" на полях 16-го Ежегодного заседания Валдайского клуба в Сочи.
"Мы, ОПЕК, не являемся политической организацией, но мы знаем, что эти санкции не работают, они искажают рынки, и что они никому не нужны. Мы продолжим призывать наших политических лидеров сделать все возможное, чтобы минимизировать политическую напряженность, продолжать изолировать ОПЕК от геополитики, а также деполитизировать нефть", - отметил Баркиндо.
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