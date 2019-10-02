Нефть дорожает после шести сессий снижения, Brent торгуется у $59,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в среду после снижения на протяжении последних шести сессий, вызванного опасениями сокращения спроса на топливо на мировом рынке.
Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:23 подорожали на $0,53 (0,9%) - до $59,42 за баррель. На торгах во вторник цена снизилась на $0,36 (0,61%) и составляла на закрытие $58,89 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,73 (1,36%), до $54,35 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на $0,45 (0,83%), до $53,62 за баррель.
Рост цен в среду вызван данными Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), указавшими на сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,9 млн баррелей.
API собирает данные от трейдеров и нефтехранилищ на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы позже в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидают, что они укажут на подъем запасов на 2 млн баррелей.
"Поддержка, которую нефть получила от данных API, пока довольно умеренная по сравнению с тем обвалом, который наблюдался в последние две недели, - сказала основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари. - Чтобы удержать подъем, эти данные должны подтвердиться в отчете Минэнерго".
Отмечается, что цены на нефть сейчас находятся ниже уровней, на которых они были до атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября. Спад в последние дни объясняется новыми опасениями по поводу замедления роста мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.
По оценке опрошенных Bloomberg экспертов, страны ОПЕК в сентябре сократили нефтедобычу на рекордные с 2002 года 1,59 млн баррелей в сутки, до 28,3 млн б/с, минимального уровня за последнее десятилетие.
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