Генсек ОПЕК: Мы делаем все необходимое, чтобы не позволить рынку выйти из равновесия из-за движения запасов

Страны ОПЕК+ делают все необходимое, чтобы не позволить нефтяному рынку выйти из равновесия в результате движения запасов, сообщил в интервью "Интерфаксу" на полях 16-го Ежегодного заседания Валдайского клуба в Сочи генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
"С момента начала действия декларации о сотрудничестве в январе 2017 года и до настоящего времени уровень эффективности или соответствия был в среднем выше 100%. Это очень позитивные новости. Это также свидетельствует о неизменной приверженности всех стран-участниц сделки делать все необходимое, чтобы не позволить запасам вернуться на прежние уровни, мы не позволяем рынку, если хотите, выйти из равновесия из-за движения уровней запасов", - сказал Баркиндо.
"Мы будем продолжать следить за развитием рынка, и мы получили высокий уровень заверений участвующих в сделке стран ОПЕК+ в том, что они будут продолжать выполнять свои обязательства", - добавил он.
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