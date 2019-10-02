Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8515 RUR   0.0262 GBR   2.0887 TRY   0.3009

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.62 -0.45 Brent 58.89 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 02.10.2019 09:40

Генсек ОПЕК: Мы делаем все необходимое, чтобы не позволить рынку выйти из равновесия из-за движения запасов

Страны ОПЕК+ делают все необходимое, чтобы не позволить нефтяному рынку выйти из равновесия в результате движения запасов, сообщил в интервью "Интерфаксу" на полях 16-го Ежегодного заседания Валдайского клуба в Сочи генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"С момента начала действия декларации о сотрудничестве в январе 2017 года и до настоящего времени уровень эффективности или соответствия был в среднем выше 100%. Это очень позитивные новости. Это также свидетельствует о неизменной приверженности всех стран-участниц сделки делать все необходимое, чтобы не позволить запасам вернуться на прежние уровни, мы не позволяем рынку, если хотите, выйти из равновесия из-за движения уровней запасов", - сказал Баркиндо.

"Мы будем продолжать следить за развитием рынка, и мы получили высокий уровень заверений участвующих в сделке стран ОПЕК+ в том, что они будут продолжать выполнять свои обязательства", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


Похожие новости


Страны ОПЕК+ консолидировано договорились привести свою добычу в соответствии со сделкой Страны, выполняющие сделку ОПЕК+ больше, чем на 100%, могут добровольно продолжать сокращать производство - ОПЕК Министры ОПЕК+ обсудят необходимость большего сокращения добычи нефти Решений, в том числе, по большему сокращению нефтедобычи на министерском комитете не ожидается, рынок стабилен - министр ОПЕК чуть повысила оценку роста поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2019г, на 2020г оценка понижена на 136 тыс. б/с ОПЕК+ обеспокоена замедлением спроса на нефть, этот вопрос выносится на рассмотрение мониторингового комитета

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]