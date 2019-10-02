Манат укрепился к рублю, подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 2 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 2 октября ЦБА установил 1,8587 манат/1EUR (1 октября – 1,8515/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 2 октября установил 0,026 манат/1RUB (1 октября – 0,0262 манат/1RUB).
А.Мамедов
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