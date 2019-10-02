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Финансы 02.10.2019 10:04

ГНФАР за 9 месяцев сократил продажу инвалюты на аукционах на 2,6%, в сентябре – на 24,1%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в сентябре 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $618,95 млн, отмечается в сообщении фонда.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в августе 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на $815,4 млн. Таким образом, в сентябре 2019 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с августом сократился на 24,1%.

По расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» на основе ежемесячных данных Госнефтефонда, в январе-сентябре 2019 года ГНФАР на валютных аукционах продал $4 млрд 512,85 млн (спад на 2,6% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года – ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2018 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 455,2 млн (рост на 79,4% по сравнению с 2017 годом - ИФ).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГНФАР, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]