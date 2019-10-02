Азербайджанская международная операционная компания (АМОК - оператор по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, АЧГ) подписала подрядные контракты на сумму около $236 млн на проектирование и строительство подводных объектов в рамках проекта "Центральный Восточный Азери".

"АМОК подписала четыре контракта общую сумму около $236 млн на проектирование и строительство подводных конструкций, узлов, трубопроводов, на доставку в море свай опорного блока, самого опорного блока и верхних модулей новой платформы "Центральный Восточный Азери"", - отмечается в сообщении АМОК.

При этом, с консорциумом Subsea7 (Deep Sea)/ООО «BOS Shelf»/“Star Gulf FZCO” подписан контракт на детальное проектирование, поставку, строительство и установку подводных конструкций и узлов. Стоимость контракта составляет около $36 млн. Проектные работы осуществит парижский офис Subsea7, все строительные и монтажные работы будут выполнены на Бакинском заводе глубоководных оснований им. Г.Алиева (БЗГО). «Проектные работы уже начались, монтажные работы завершатся в 2022 году», - отмечается в информации.

Кроме того, с консорциумом Subsea7 (Deep Sea)/ООО «BOS Shelf»/“Star Gulf FZCO” подписан контракт стоимостью $112 млн на транспортировку и установку в море опорного блока и верхних модулей платформы «ЦВА». По этому соглашению все проектные работы также осуществит парижский офис Subsea7, строительные и монтажные работы будут выполнены на БЗГО.

Наряду с этим, АМОК привлекла консорциум Saipem Contracting Netherlands B.V/ООО «BOS Shelf»/“Star Gulf FZCO” в качестве подрядчика для детального проектирования, инженерного обеспечения монтажных работ, строительство и монтажа подводных трубопроводов для транспортировки нефти, газа, пластовых вод и трубопроводов для закачки воды. Стоимость подписанного контракта составляет около $51 млн. Детальное проектирование и инженерное обеспечение монтажных работ осуществят офисы Saipem в Лондоне и Риеке.

«Строительные и производственные работы будут выполнены на БГЗО, прокладка трубопроводов будет вестись с использованием баржи «Исрафил Гусейнов». Проектные работы по контракту уже начались, монтажные работы закончатся в 2021 году», - говорится в информации.

Кроме того, с консорциумом Saipem Contracting Netherlands B.V/ООО «BOS Shelf»/“Star Gulf FZCO” подписан контракт на транспортировку и установку свай опорного блока и первых двух партий подводных конструкций и узлов в море, в зоне будущего расположения новой платформы ЦВА и нахождения платформ «Восточный Азери» и «Центральный Азери». Стоимость контракта - $37 млн. Монтажные работы запланированы на 2020 год.

Акционеры проекта разработки блока месторождений АЧГ 19 апреля 2019 года в Баку подписали окончательное инвестиционное решение по проекту ЦВА стоимостью $6 млрд.

Проект предусматривает строительство на глубине моря 137 метров новой добывающей и буровой платформы с жилблоком между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери", установку точек соединения трех внутрипромысловых подводных трубопроводов (для транспортировки нефти, газа и закачки воды) и сопутствующей подводной инфраструктуры, а также резервного электрокабеля и телекоммуникационного кабеля от платформы "Центральный Азери" до платформы "Центральный Восточный Азери".

Строительные работы в рамках проекта "Центральный Восточный Азери" продолжатся до середины 2022 года. На пике строительных работ будет привлечено 8 тыс. человек. Начало добычи первой нефти планируется в 2023 году.

Начальник управления инвестиций SOCAR Вагиф Алиев ранее заявлял, что из общей стоимости проекта «ЦВА» порядка $3,4 млрд составят затраты на строительство платформы и соединительной инфраструктуры, а остальное –на бурение скважин.

Проект "Центральный Восточный Азери" является следующим этапом разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. Цель проекта заключается в том, чтобы за счет бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских объектов добиться ежесуточной добычи на пике до 100 тыс. баррелей нефти и 350 тыс. кубических футов газа.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля BP (оператор проекта) составляет 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана - 25%, американских Chevron и ExxonMobil - 9,57% и 6,79%, индийской ONGC - 2,31%, японских Inpex Corp. и Itochu Oil - 9,31% и 3,65% соответственно, норвежской Equinor - 7,27%, турецкой TPAO - 5,73%.

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется на уровне более 500 млн тонн.

На АЧГ приходится 2/3 добычи нефти в Азербайджане.

Н.Аббасова