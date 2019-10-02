Министр нефти Ирана: надеюсь, все страны Персидского залива будут пытаться снизить трения, но Иран увеличивает безопасность нефтяных объектов

Иран надеется, что все страны Персидского залива будут стараться снизить трения в регионе, но Иран увеличивает безопасность своих нефтяных объектов, заявил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Я надеюсь, что все страны вокруг Персидского залива обладают достаточной мудростью не делать ничего, чтобы увеличивать трения, и не только не увеличивать, но попытаться снизить трения в регионе. Мы всегда стараемся сохранять мир и стабильность в регионе", - сказал он.

Отвечая на вопрос, увеличивает ли Иран безопасность своих нефтяных объектов, Зангане сказал: "Да, мы всегда должны быть осторожны".