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ТЭК 02.10.2019 10:21

Министр нефти Ирана: надеюсь, все страны Персидского залива будут пытаться снизить трения, но Иран увеличивает безопасность нефтяных объектов

Иран надеется, что все страны Персидского залива будут стараться снизить трения в регионе, но Иран увеличивает безопасность своих нефтяных объектов, заявил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Я надеюсь, что все страны вокруг Персидского залива обладают достаточной мудростью не делать ничего, чтобы увеличивать трения, и не только не увеличивать, но попытаться снизить трения в регионе. Мы всегда стараемся сохранять мир и стабильность в регионе", - сказал он.

Отвечая на вопрос, увеличивает ли Иран безопасность своих нефтяных объектов, Зангане сказал: "Да, мы всегда должны быть осторожны".

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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]