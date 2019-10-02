Новак и Зангане обсудили взаимодействие в нефтяной сфере в условиях санкций

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане обсудил с главой Минэнерго России Александром Новаком взаимодействие двух стран в нефтяной отрасли в условиях санкций.

"Мы обсудили с министром Новаком, как развивать двухсторонние отношения в нефтяной сфере. Потому что мы пытаемся найти способы, как вести бизнес друг с другом в этой ситуации", - сказал Зангане журналистам по итогам переговоров.

"Мы верим, что после снятия санкций можем расширить наше сотрудничество", - добавил он.