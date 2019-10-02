Новак и Зангане обсудили взаимодействие в нефтяной сфере в условиях санкций

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане обсудил с главой Минэнерго России Александром Новаком взаимодействие двух стран в нефтяной отрасли в условиях санкций.
"Мы обсудили с министром Новаком, как развивать двухсторонние отношения в нефтяной сфере. Потому что мы пытаемся найти способы, как вести бизнес друг с другом в этой ситуации", - сказал Зангане журналистам по итогам переговоров.
"Мы верим, что после снятия санкций можем расширить наше сотрудничество", - добавил он.
Госслужба по мобилизации направит около 1,4 млн на строительство административного здания в Сальянах
Евросоюз совместно с Советом Европы в 2019-2021гг осуществят в Азербайджане проекты на 1,6 млн евро
Пограничники Азербайджана застрелили 3 нарушителей границы с Ираном, не подчинившихся приказу остановиться
Стратегия ЛУКОЙЛа по газу и газохимии будет подготовлена в следующем году - Алекперов
Сечин: условия для buyback акций "Роснефти" пока не созрели
Алекперов планирует сохранить долю в ЛУКОЙЛе: я еще не превысил 30%
Японскому ресторану в отеле Трампа присвоили мишленовскую звезду
ГАТ планирует разработать стратегию пеших горных туристических маршрутов
В Казахстане предлагают штрафовать министров за неэффективные госпрограммы
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
IFC вернулся на Азербайджанский рынок с Банком Республика!
В Баку проходят Дни Ассамблеи народов Евразии. Фоторепортаж
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго