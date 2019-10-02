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Регион 02.10.2019 14:34

Новак и Зангане обсудили взаимодействие в нефтяной сфере в условиях санкций

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане обсудил с главой Минэнерго России Александром Новаком взаимодействие двух стран в нефтяной отрасли в условиях санкций.

"Мы обсудили с министром Новаком, как развивать двухсторонние отношения в нефтяной сфере. Потому что мы пытаемся найти способы, как вести бизнес друг с другом в этой ситуации", - сказал Зангане журналистам по итогам переговоров.

"Мы верим, что после снятия санкций можем расширить наше сотрудничество", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИНЭНЕРГО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]