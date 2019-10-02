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Дальнее зарубежье 02.10.2019 14:46

В Израиле проходят слушания по связанным с Нетаньяху делам о коррупции

Команда адвокатов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прибыла в здание министерства юстиции страны на слушания по делам о коррупции, сообщает газета Times of Israel.

Сам премьер на слушаниях, стартовавших утром в Иерусалиме, присутствовать не будет, его будет представлять группа из 10 адвокатов. Они уверены, что им удастся доказать непричастность Нетаньяху к коррупции.

"Я полностью и безоговорочно доверяю законодательству и правоохранительным органам. У меня нет сомнений в том, что генпрокурор подготовит свои решения профессионально и надлежащим образом", - заявил адвокат Нетаньяху Рам Каспи.

Другой адвокат Нетаньяху заявил, что команда юристов представит на слушаниях новые доказательства, которые смогут доказать непричастность премьера к коррупции.

"Мы уверены, что когда мы закончим, просто не будет иного варианта, кроме как закрыть дело. Эти дела должны быть закрыты", - сказал Амит Хадад.

Когда к зданию министерства юстиции в Иерусалиме прибыл генеральный прокурор Авихай Мандельблит, его приветствовала группа демонстрантов, выступающих против премьера. Они принесли с собой плакаты, на которых было написано: "Правда и закон будут говорить, мы пришли, чтобы поддержать вас в борьбе против коррупции".

Слушания в среду посвящены так называемому "делу 4000", которое считается самым серьезным из трех дел, фигурантом которых является Нетаньяху. В рамках "дела 4000" Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе.

Затем в суде рассмотрят еще два дела, фигурантом которых является премьер.

В рамках "дела 1000" Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.

Слушания по "делу 1000" и "делу 2000" состоятся 5 и 6 октября.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ, СУД


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