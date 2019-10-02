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Регион 02.10.2019 15:05

Иран открыт к началу диалога с Саудовской Аравией, заявляют в Тегеране

Спикер парламента Ирана Али Лариджани выразил готовность к диалогу с Саудовской Аравией, в Эр-Рияде выдвинули ряд условий для его запуска.

"Иран открыт к началу диалога с Саудовской Аравией и другими странами региона", - сказал Лариджани, которого цитируют в среду иранские СМИ.

Спикер иранского парламента также приветствовал стремление короля Саудовской Аравии разрешить спор с Тегераном путем диалога.

Между тем, госминистр иностранных дел Королевства Адиль аль-Джубейр назвал условия для начала переговоров с Тегераном.

"Иран должен свернуть программы создания оружия массового уничтожения, баллистических ракет и прекратить поддерживать терроризм", - сказал госминистр, которого цитируют арабские СМИ.

По словам аль-Джубейра, для начала переговоров Иран должен прекратить "сеять хаос и вмешиваться во внутренние дела арабских стран".

Госминистр также опроверг сообщения о том, что Эр-Рияд предлагал Тегерану начать переговоры.

Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года после того, как были совершены нападения на ее диппредставительство в Тегеране.

Иран обвиняет Саудовскую Аравию и возглавляемую ею арабскую коалицию во вмешательстве в дела Йемена.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией, лидерами двух направлений в исламе - шиизма и суннизма - еще более накалились после недавней атаки на нефтяные объекты Королевства. Эр-Рияд обвинил в этом нападении Иран, который, в свою очередь, категорически отверг свою причастность данной акции.

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Тэги: ИРАН, САУДАРАВИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]