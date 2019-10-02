Иран открыт к началу диалога с Саудовской Аравией, заявляют в Тегеране

Спикер парламента Ирана Али Лариджани выразил готовность к диалогу с Саудовской Аравией, в Эр-Рияде выдвинули ряд условий для его запуска.
"Иран открыт к началу диалога с Саудовской Аравией и другими странами региона", - сказал Лариджани, которого цитируют в среду иранские СМИ.
Спикер иранского парламента также приветствовал стремление короля Саудовской Аравии разрешить спор с Тегераном путем диалога.
Между тем, госминистр иностранных дел Королевства Адиль аль-Джубейр назвал условия для начала переговоров с Тегераном.
"Иран должен свернуть программы создания оружия массового уничтожения, баллистических ракет и прекратить поддерживать терроризм", - сказал госминистр, которого цитируют арабские СМИ.
По словам аль-Джубейра, для начала переговоров Иран должен прекратить "сеять хаос и вмешиваться во внутренние дела арабских стран".
Госминистр также опроверг сообщения о том, что Эр-Рияд предлагал Тегерану начать переговоры.
Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года после того, как были совершены нападения на ее диппредставительство в Тегеране.
Иран обвиняет Саудовскую Аравию и возглавляемую ею арабскую коалицию во вмешательстве в дела Йемена.
Отношения между Ираном и Саудовской Аравией, лидерами двух направлений в исламе - шиизма и суннизма - еще более накалились после недавней атаки на нефтяные объекты Королевства. Эр-Рияд обвинил в этом нападении Иран, который, в свою очередь, категорически отверг свою причастность данной акции.
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