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СНГ 02.10.2019 15:19

Минск ожидает поставки четырех российских истребителей Су-30СМ в ноябре - Минобороны Белоруссии

Первая партия российских истребителей Су-30СМ должна поступить в Белоруссию в ноябре этого года, заявил министр обороны республики Андрей Равков.

"Договор, который был подписан в 2017 году (на поставку Су-30СМ - ИФ) вступил в силу, началось его финансирование, и поставки первых четырех самолётов Су-30СМ ожидаются в ноябре этого года", - сказал Равков журналистам в среду в Минске.

Летом 2017 года в белорусском военном ведомстве сообщили, что Минск закупит у России партию истребителей Су-30СМ в целях обновления парка боевых летательных аппаратов. Всего планируется приобрести 12 самолетов. При этом там не указали цену контракта.

В 2018 году Равков заявил, что Россия из-за эмбарго на детали пока не может поставить в республику истребители Су-30СМ - поставки могут быть осуществлены в 2019 году.

"Контракт (на поставку Су-30СМ - ИФ) подписан на отлагательных условиях. Пока РФ не в состоянии поставить нам эти самолеты, потому что есть определенные сложности с поставками запасных частей, находящихся под эмбарго. Это не секрет", - сказал тогда Равков.

По его словам, российская сторона проводит локализацию самолета - "к 2019 году они (РФ - ИФ) обещали, что это будет чисто российская машина, и тогда мы можем приступить к исполнительной части контракта".

Су-30СМ поколения "4+" разработаны компанией "Сухой", серийно производятся на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут".

Самолет оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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