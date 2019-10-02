Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8587 RUR   0.026 GBR   2.0882 TRY   0.2974

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.62 -0.45 Brent 58.89 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 02.10.2019 14:37

Японскому ресторану в отеле Трампа присвоили мишленовскую звезду

Ресторан японской кухни, расположенный в отеле Trump International Hotel в Вашингтоне, стал обладателем престижнейшей звезды "Мишлен".

Согласно опубликованному гиду Мишлен по Вашингтону на 2020 год, ресторану Sushi Nakazawa присвоена одна звезда, что означает, что он "заслуживает посещения".

"Этот уютный и элегантный ресторан невероятно сосредоточен на качестве, сезонности и методах приготовления еды", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ресторанного гида.

За кухню в Sushi Nakazawa отвечает шеф-повар Дайсукэ Накадзава, который является учеником известного во всем мире мастера японской кухни Дзиро Оно.

На сайте японского ресторана в отеле Трампа говорится, что бронирование столика должно делаться за 30 дней до даты предполагаемого визита.

Президенту США Дональду Трампу принадлежит целый ряд отелей и небоскребов, названия которых начинаются с его фамилии.

В частности, широко известен общественности небоскреб Trump Tower, в котором, помимо гостиницы, расположены офисы и апартаменты. Многие мировые лидеры, политики и деятели искусства в разное время останавливались в нем. Например, среди них президент Украины Владимир Зеленский.

"Последний раз, когда я ездил в США, я останавливался в Нью-Йорке рядом с Центральным парком. И я останавливался в Trump Tower", - говорилось в недавно опубликованной Белом домом стенограмме разговора Трампа и Зеленского.

Мишленовская звезда - это одна из самых престижных наград в области ресторанного бизнеса. Компания "Мишлен" традиционно выпускает гид, в котором рассказывает о наиболее выдающихся ресторанах и их шеф-поварах. Оценивают кухню заведений специальные эксперты, личности которых держатся в строжайшем секрете. Лучшие рестораны мира по версии экспертов "Мишлена" получают от одной до трех звезд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, РЕСТОРАН, УСПЕХ


Похожие новости


Трамп: демократы пытаются уничтожить Республиканскую партию, на кону - вся страна Демократы в Конгрессе США начинают процедуру импичмента президенту - спикер Палаты представителей Трамп назвал сфабрикованными сообщения о его требованиях к Зеленскому начать расследование в отношении Хантера Байдена Трамп считает, что действия США на Украине раздражают РФ, с которой нужно быть друзьями - СМИ Трамп: силовой вариант решения иранской проблемы был бы очень простым, но я выбрал другой путь Трамп предпочитает мирное решение кризиса с Ираном, однако уверен и в американской военной мощи

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]