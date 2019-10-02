Японскому ресторану в отеле Трампа присвоили мишленовскую звезду

Ресторан японской кухни, расположенный в отеле Trump International Hotel в Вашингтоне, стал обладателем престижнейшей звезды "Мишлен".
Согласно опубликованному гиду Мишлен по Вашингтону на 2020 год, ресторану Sushi Nakazawa присвоена одна звезда, что означает, что он "заслуживает посещения".
"Этот уютный и элегантный ресторан невероятно сосредоточен на качестве, сезонности и методах приготовления еды", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ресторанного гида.
За кухню в Sushi Nakazawa отвечает шеф-повар Дайсукэ Накадзава, который является учеником известного во всем мире мастера японской кухни Дзиро Оно.
На сайте японского ресторана в отеле Трампа говорится, что бронирование столика должно делаться за 30 дней до даты предполагаемого визита.
Президенту США Дональду Трампу принадлежит целый ряд отелей и небоскребов, названия которых начинаются с его фамилии.
В частности, широко известен общественности небоскреб Trump Tower, в котором, помимо гостиницы, расположены офисы и апартаменты. Многие мировые лидеры, политики и деятели искусства в разное время останавливались в нем. Например, среди них президент Украины Владимир Зеленский.
"Последний раз, когда я ездил в США, я останавливался в Нью-Йорке рядом с Центральным парком. И я останавливался в Trump Tower", - говорилось в недавно опубликованной Белом домом стенограмме разговора Трампа и Зеленского.
Мишленовская звезда - это одна из самых престижных наград в области ресторанного бизнеса. Компания "Мишлен" традиционно выпускает гид, в котором рассказывает о наиболее выдающихся ресторанах и их шеф-поварах. Оценивают кухню заведений специальные эксперты, личности которых держатся в строжайшем секрете. Лучшие рестораны мира по версии экспертов "Мишлена" получают от одной до трех звезд.
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