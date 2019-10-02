Верховный лидер Ирана обвиняет США в создании и вооружении ИГ

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду заявил, что США потратили огромные деньги на вооружение террористов "Исламского государства" и продолжают оказывать им поддержку.

"США потратили миллиарды на то, чтобы вооружить ИГ. Они продолжают поддерживать их. И в тот момент, когда ИГ окружено, США направляют свои вертолеты с тем, чтобы создать возможности для того, чтобы члены ИГ могли сбежать", - приводит пресс-служба Хаменеи его слова.

"Чем больше (денег - ИФ) наши враги тратят, тем больше потерь они несут. Сколько вы потратили в Афганистане и по-прежнему несете потери? А в Сирии и Ираке? Они говорят: "Мы уничтожили ИГ". Вы не уничтожили его, вы его создали", - отметил верховный лидер Ирана.

Он указал, что при поддержке США террористы ИГ, например, смогли продавать нефть.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились после того, как в мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). США также восстановили жесткие санкции против Исламской республики. С тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране. В частности, 20 сентября США объявили о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.