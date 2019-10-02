Глава ЛУКОЙЛа: цена на нефть в районе $60 за баррель до конца года, скорее всего, сохранится

Цена на нефть в районе $60 за баррель до конца 2019 года, скорее всего, сохранится, считает глава "ЛУКОЙЛа"Вагит Алекперов.
"Я думаю, что стабильность рынка благодаря соглашению ОПЕК+ сохранится. Это коридор $60 плюс, $60 минус. Но это небольшие колебания", - сказал он, отвечая журналистам на соответствующий вопрос в кулуарах Российской энергетической недели.
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