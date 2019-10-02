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ТЭК 02.10.2019 15:09

Глава ЛУКОЙЛа: цена на нефть в районе $60 за баррель до конца года, скорее всего, сохранится

Цена на нефть в районе $60 за баррель до конца 2019 года, скорее всего, сохранится, считает глава "ЛУКОЙЛа"Вагит Алекперов.

"Я думаю, что стабильность рынка благодаря соглашению ОПЕК+ сохранится. Это коридор $60 плюс, $60 минус. Но это небольшие колебания", - сказал он, отвечая журналистам на соответствующий вопрос в кулуарах Российской энергетической недели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]