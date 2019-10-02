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Регион 02.10.2019 17:33

Представитель ЕС в Грузии заявил о необходимости диалога между Тбилиси и Москвой

В Евросоюзе видят необходимость диалога между Тбилиси и Москвой, чтобы не допустить эскалации напряженности в Закавказье, заявил глава представительства ЕС в Тбилиси Карл Харцель.

"Вы, наверное, видели комментарий пресс-спикера верховного представителя ЕС, в котором имеется констатация факта, что мы приветствуем диалог", - заявил Харцель журналистам в среду.

"Верим, что когда дело касается различных измерений отношений Грузии и России, существует необходимость диалога, чтобы мы убедились, что позиция Грузии будет услышана и можно будет избежать ситуации, которую мы видим в последний период возле административной пограничной линии", - добавил представитель ЕС.

Первая с 2008 года встреча руководителей внешнеполитических ведомств России и Грузии прошла "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, РОССИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]