Представитель ЕС в Грузии заявил о необходимости диалога между Тбилиси и Москвой

В Евросоюзе видят необходимость диалога между Тбилиси и Москвой, чтобы не допустить эскалации напряженности в Закавказье, заявил глава представительства ЕС в Тбилиси Карл Харцель.
"Вы, наверное, видели комментарий пресс-спикера верховного представителя ЕС, в котором имеется констатация факта, что мы приветствуем диалог", - заявил Харцель журналистам в среду.
"Верим, что когда дело касается различных измерений отношений Грузии и России, существует необходимость диалога, чтобы мы убедились, что позиция Грузии будет услышана и можно будет избежать ситуации, которую мы видим в последний период возле административной пограничной линии", - добавил представитель ЕС.
Первая с 2008 года встреча руководителей внешнеполитических ведомств России и Грузии прошла "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября.
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