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Дальнее зарубежье 02.10.2019 17:45

ЕС осудил очередной пуск баллистической ракеты КНДР

Запуск в среду Пхеньяном баллистической ракеты является еще одной провокационной акцией, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

"Это подрывает усилия международного сообщества по укреплению доверия, безопасности и обеспечению устойчивого мирного процесса на Корейском полуострове", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается: ЕС подтверждает свое ожидание того, что КНДР будет воздерживаться от действий, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, и обязуется вести заслуживающие доверия переговоры.

"Нашей конечной целью остается полное, поддающееся проверке и необратимое уничтожение КНДР своих ядерных и других видов оружия массового уничтожения и своих программ баллистических ракет всех диапазонов", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.

По его словам, в ЕС ожидают возобновления переговоров на рабочем уровне между США и КНДР и "готовы поддержать все международные усилия по поиску дипломатического решения, ведущего к прочному миру и безопасности на Корейском полуострове".

Ранее японское правительство заявило, что Северная Корея запустила в среду две баллистические ракеты, что нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

"Подобные пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций ООН, мы заявили решительный протест и осуждаем их", - сказал журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В свою очередь генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга сообщил на пресс-конференции, что один снаряд упал вне исключительной экономической зоны Японии около 7:17 (1:17 по мск), а другой, как полагают, достиг исключительной экономической зоны, упав в Японском море у острова Дого в префектуре Симанэ в 7:27 (1:27 по мск).

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Тэги: ЕС, КНДР, РАКЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]