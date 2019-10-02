У Ирана есть желание к нормализации отношений с США - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Ирана есть стремление нормализовать отношения с США.

"Мне кажется, что желание к нормализации ситуации, в том числе нормализации отношений с США, у Ирана, безусловно, есть", - подчеркнул Путин, отвечая на вопросы в рамках Российской энергетической недели.