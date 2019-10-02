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СНГ 02.10.2019 18:17

Зеленский и Лукашенко 4 октября встретятся на Втором форуме регионов Украины и Белоруссии в Житомире

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко 4 октября примет участие во Втором форуме регионов Украины и Белоруссии, который состоится в Житомире.

"Во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества. В рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси", - сообщает в среду пресс-служба украинского президента.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]