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МИД ФРГ о согласовании "формулы Штайнмайера": настоящая работа только начинается

Официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль назвал согласование "формулы Штайнмайера" на заседании контактной группы важным шагом на пути реализации минских договоренностей.

"Это важный шаг, но работа только начинается", - сказал Бройль в среду журналистам.

Накануне трехсторонняя контактная группа по урегулированию в Донбассе (Украина, Россия, ОБСЕ) в Минске согласовала и одобрила текст "формулы Штайнмайера".

"Формула Штайнмайера", не будучи частью минских соглашений, вытекает из них. Она предусматривает прекращение огня, разведение войск, амнистию, проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. Касается она и сроков вступления в силу особого статуса Донецкой и Луганской областей. Бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году предложил порядок вступления в силу закона о предоставлении отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса.

Согласно идее, предоставлен он будет на временной основе в день проведения там внеочередных выборов. Постоянно начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Одобрили идею на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года. С тех пор она получила название "формула Штайнмайера".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ШТАЙНМАЙЕР, ФОРМУЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]