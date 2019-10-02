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Дальнее зарубежье 02.10.2019 19:05

Связанный с разговором Трампа и Зеленского скандал не помешает США продолжить помогать Украине - Помпео

Споры администрации США с демократами по поводу летнего разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского - не помешают Вашингтону помогать Киеву, заявил глава госдепа Майк Помпео.

"Мы продолжим это делать даже в ситуации, когда вокруг этой истории так много шума", - сказал он в среду на пресс-конференции в Риме.

Помпео пояснил, что политика США в отношении Украины при администрации Трампа не претерпевает существенных изменений. Она нацелена на то, чтобы помогать в борьбе против "российской угрозы", а также - в оказании помощи Киеву, стремящемуся искоренить коррупцию и построить сильную экономику.

Помпео также подтвердил, что присутствовал на телефонном разговоре Трампа с Зеленским. Ранее об этом сообщали американские СМИ.

Скандал вокруг разговора разгорелся после того, как информация о нем попала в СМИ. Их передал информатор, узнавший от источников в администрации США, что Трамп якобы пытался оказать давление на Зеленского, чтобы тот согласился проводить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Именно Джо Байден считается наиболее вероятным соперником Трампа на президентских выборах 2020 года.

Конгрессмены-демократы сочли, что в данном случае Трамп использовал занимаемую должность не для защиты интересов страны, а в собственных политических интересах. Кроме того, демократы недовольны, что им не сразу передали данные об этом разговоре. В итоге в палате представителей США запустили процедуру импичмента против Трампа.

Сам президент США заверяет, что не оказывал давления на Зеленского и что расследование нужно проводить как раз в отношении Байдена. Сам Зеленский в ходе недавней поездки в Нью-Йорк заверил журналистов, что Трамп на него "не давил".

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму телефонного разговора, из которой следует, что Трамп действительно затрагивал тему расследования дела Байдена, однако при этом не пытался вынудить Зеленского к каким бы то ни было действиям.

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Тэги: США, ГОСДЕП, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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