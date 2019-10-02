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СНГ 02.10.2019 20:19

Путин 3-4 октября в Сочи примет участие в сессии клуба "Валдай" и проведет расширенное заседание набсовета АНО "Россия - страна возможностей"

3 и 4 октября президент РФ Владимир Путин совершит рабочую поездку в Сочи, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

3 октября Путин примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему: "Мировое устройство: взгляд с Востока".

Согласно сообщению, в ходе заседания будут подведены промежуточные итоги обсуждения темы Востока в широком понимании, разработкой которой активно занимался клуб весь предыдущий год. В центре дискуссии - вопросы растущего влияния Востока на мировой порядок, проблемы ближневосточного урегулирования, построения сотрудничества на территории Большого Евразийского пространства, взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание предполагается уделить восточному направлению российской внешней политики.

Ожидается, что вместе с Путиным в пленарной сессии будут участвовать президент Азербайджана Ильхам Алиев, Король Иордании Абдалла II, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Филиппин Родриго Дутерте.

На полях форума планируются отдельные встречи президента России с главами Азербайджана, Казахстана и Филиппин, а также королем Иордании, предполагается обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Пресс-служба Кремля также сообщила, что 4 октября на базе образовательного центра "Сириус" Путин проведет расширенное заседание Наблюдательного совета "Россия - страна возможностей". В рамках мероприятия будут озвучены ключевые результаты работы платформы "Россия - страна возможностей", рассмотрены идеи новых проектов для платформы и поставлены дальнейшие задачи по ее развитию.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" учреждена указом президента от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации - создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

Наблюдательный совет АНО "Россия - страна возможностей" возглавляет Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]