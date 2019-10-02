Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8587 RUR   0.026 GBR   2.0882 TRY   0.2974

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.62 -0.45 Brent 58.89 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Регион 02.10.2019 20:01

Заместитель генсека НАТО Гетемюллер 3-4 октября посетит Грузию

Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер во главе делегации Североатлантического совета в четверг прибудет в Грузию с двухдневным визитом, сообщает в среду грузинский МИД.

В составе делегации - постоянные представители 29 стран-членов НАТО. В рамках визита под председательством Гетемюллер и главы грузинского правительства Георгия Гахария состоится заседание комиссии НАТО-Грузия.

Кроме того, члены Североатлантического совета проведут встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и другими представителями руководства страны.

Делегация НАТО посетит Батуми, где ознакомится с работой Службы береговой охраны Грузии.

Члены Североатлантического совета приедут страну в пятый раз. Визит станет еще одним подтверждением углубления сотрудничества между НАТО и Грузией, отметили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

"С учетом того, что Североатлантический совет является главным принимающим решения органом в альянсе, важно, чтобы члены совета на месте ознакомились с достигнутым Грузией прогрессом, как в направлении усиления обороноспособности, так и с точки зрения успешного проведения демократических реформ", - заявили в грузинском МИД.

Официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди заявил журналистам, что в ходе визита членов Североатлантического совета будут обсуждаться все основные вопросы, связанные с будущим вступлением страны в НАТО.

По его словам, акценты будут сделаны на политическом диалоге НАТО-Грузия и дальнейшем углублении практического сотрудничества, включая в вопросе укрепления безопасности Черного моря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ЗАМГЕНСЕКА, ВИЗИТ


Похожие новости


Саакашвили заявил о переговорах между Тбилиси и Москвой с целью отказа Грузии от вступления в НАТО Зурабишвили объясняет милитаризацию Грузии ее миролюбивой политикой Правительство Грузии намерено упростить кораблям НАТО доступ в грузинские порты Выбор НАТО в качестве союзника Грузии обеспечивает стабильность в регионе - Зурабишвили Столтенберг посетил учебный центр в Грузии, где проходят военные учения НАТО Никто не сможет препятствовать Грузии во вступлении в НАТО, когда альянс будет готов к этому - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]