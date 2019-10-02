Заместитель генсека НАТО Гетемюллер 3-4 октября посетит Грузию

Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер во главе делегации Североатлантического совета в четверг прибудет в Грузию с двухдневным визитом, сообщает в среду грузинский МИД.
В составе делегации - постоянные представители 29 стран-членов НАТО. В рамках визита под председательством Гетемюллер и главы грузинского правительства Георгия Гахария состоится заседание комиссии НАТО-Грузия.
Кроме того, члены Североатлантического совета проведут встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и другими представителями руководства страны.
Делегация НАТО посетит Батуми, где ознакомится с работой Службы береговой охраны Грузии.
Члены Североатлантического совета приедут страну в пятый раз. Визит станет еще одним подтверждением углубления сотрудничества между НАТО и Грузией, отметили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
"С учетом того, что Североатлантический совет является главным принимающим решения органом в альянсе, важно, чтобы члены совета на месте ознакомились с достигнутым Грузией прогрессом, как в направлении усиления обороноспособности, так и с точки зрения успешного проведения демократических реформ", - заявили в грузинском МИД.
Официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди заявил журналистам, что в ходе визита членов Североатлантического совета будут обсуждаться все основные вопросы, связанные с будущим вступлением страны в НАТО.
По его словам, акценты будут сделаны на политическом диалоге НАТО-Грузия и дальнейшем углублении практического сотрудничества, включая в вопросе укрепления безопасности Черного моря.
ЦИК лишил депутата парламента Азербайджана мандата
Президент Азербайджана прибыл в Сочи с рабочим визитом
Баку и Берлин обсуждают перспективы сотрудничества в военной сфере - Минобороны Азербайджана
Литовская Modus grupe вложит 38 млн евро в строительство СЭС в Испании
Объем внешнего долга развивающихся стран вырос на 5,3% в 2018г - ВБ
Проект реверса нефтепровода Кенкияк-Атырау для поставок на НПЗ в Павлодаре и Чимкенте завершат в 2020г
ВС Армении убили в приграничной зоне гражданина Азербайджана - ГПС
Японскому ресторану в отеле Трампа присвоили мишленовскую звезду
ГАТ планирует разработать стратегию пеших горных туристических маршрутов
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
IFC вернулся на Азербайджанский рынок с Банком Республика!
В Баку проходят Дни Ассамблеи народов Евразии. Фоторепортаж
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго