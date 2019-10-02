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СНГ 02.10.2019 19:40

Путин: коренные интересы США сыграют свою роль, отношения с Россией нормализуются

Президент РФ Владимир Путин надеется, что отношения между Москвой и Вашингтоном вернутся в нормальное русло, но отмечает, что пока этого не происходит.

"Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы, хочу это подчеркнуть, именно коренные интересы США, они сыграют свою роль и отношения между Россией и США вернутся в нормальное состояние. Но этого пока нет", - сказал президент, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]