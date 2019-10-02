Путин: коренные интересы США сыграют свою роль, отношения с Россией нормализуются

Президент РФ Владимир Путин надеется, что отношения между Москвой и Вашингтоном вернутся в нормальное русло, но отмечает, что пока этого не происходит.

"Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы, хочу это подчеркнуть, именно коренные интересы США, они сыграют свою роль и отношения между Россией и США вернутся в нормальное состояние. Но этого пока нет", - сказал президент, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".