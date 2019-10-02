Помпео посетит дом прадеда в итальянском городке

Американские спецслужбы подготовили жесткие меры безопасности в итальянском городке Пачентро (область Абруццо) в преддверии поездки туда госсекретаря США Майка Помпео.
Визит запланирован на утро четверга, отмечают римские СМИ. Население расположенного восточнее Рима населенного пункта - чуть более тысячи человек. Именно в этом городе жили прадед и прабабушка главы госдепа. Оба они на рубеже XX века эмигрировали в США, как и многие их сограждане.
Планируется, что Помпео, находящийся с официальным визитом в Италии, посетит дом своего прадеда на улице Сан-Франческо.
Помпео - не единственный известный американец, чьи предки жили в Пачентро. Так, с этим городом связана, к примеру, известная певица Мадонна, у которой тоже есть итальянские корни.
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