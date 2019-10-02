Помпео посетит дом прадеда в итальянском городке

Американские спецслужбы подготовили жесткие меры безопасности в итальянском городке Пачентро (область Абруццо) в преддверии поездки туда госсекретаря США Майка Помпео.

Визит запланирован на утро четверга, отмечают римские СМИ. Население расположенного восточнее Рима населенного пункта - чуть более тысячи человек. Именно в этом городе жили прадед и прабабушка главы госдепа. Оба они на рубеже XX века эмигрировали в США, как и многие их сограждане.

Планируется, что Помпео, находящийся с официальным визитом в Италии, посетит дом своего прадеда на улице Сан-Франческо.

Помпео - не единственный известный американец, чьи предки жили в Пачентро. Так, с этим городом связана, к примеру, известная певица Мадонна, у которой тоже есть итальянские корни.