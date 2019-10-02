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Дальнее зарубежье 02.10.2019 19:26

Nissan может перенести производство моделей Qashqai и Juke из Британии при no-deal Brexit

Nissan Motor Co. рассматривает возможность переноса производства внедорожников Qashqai из Великобритании, если страна выйдет из Евросоюза без соглашения (no-deal Brexit).

Производство автомобилей Qashqai может быть перенесено в Испанию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Производство модели Juke также может быть перенесено на зарубежное предприятие.

Завод Nissan в Сандерленде является крупнейшим автомобильным предприятием Великобритании.

В феврале 2019 года Nissan сообщил, что откажется от производства внедорожников X-Trail в Сандерлэнде из-за неопределенности в отношении статуса торговых отношений Великобритании и ЕС после Brexit. В марте автопроизводитель объявил о прекращении производства автомобилей бренда Infiniti на британском предприятии и выводе бренда с западноевропейского рынка с начала следующего года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в среду, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября 2019 года даже без соглашения с Брюсселем.

Британия представила на рассмотрение ЕС очередные предложения, которые Джонсон назвал "последними компромиссными вариантами решения по Brexit". Британский премьер заверил, что предложения позволят всей территории Великобритании выйти из ЕС, сохранив контроль над торговой политикой.

По словам Джонсона, если Брюссель не согласится на предложение Лондона, у Великобритании не останется другой альтернативы, кроме выхода из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. "Это не тот результат, которого мы бы хотели. Это вообще не тот результат, которого мы добиваемся. Но позвольте мне заверить вас, что это тот результат, к которому мы готовы", - сказал Джонсон.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, NISSAN, ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]