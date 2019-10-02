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Британский регулятор проверит аудитора Thomas Cook в связи с банкротством туроператора

Британский Совет по финансовой отчетности (Financial Reporting Council) начал расследование в отношении консалтинговой компании EY, являвшейся аудитором туроператора Thomas Cook.

Расследование будет касаться аудиторских проверок отчетности британской туристической компании за 2018 фингод, завершившийся 30 сентября прошлого года, говорится в сообщении регулятора.

EY в октябре сочла, что отчетность Thomas Cook соответствует принципу непрерывной деятельности, то есть, пришла к выводу, что бизнес сможет функционировать в течение следующих 12 месяцев.

Позднее EY сообщила, что промежуточные результаты туроператора в мае представляют собой "существенную неопределенность в отношении непрерывности деятельности" компании в связи с новым соглашением о финансировании. Тогда Thomas Cook согласовал получение кредита в размере 300 млн фунтов стерлингов, чтобы привлечь дополнительную ликвидность.

Старейший в мире туроператор объявил о ликвидации в конце сентября. Всего у компании было около 3 тыс. офисов по всему миру, часть из которых работала по модели франчайзинга.

Прекращение деятельности Thomas Cook последовало за несколькими месяцами переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору.

Попытка получить у частных инвесторов около 200 млн фунтов стерлингов ($250 млн) на спасение туроператора не увенчалась успехом. Правительство Великобритании также отклонило просьбу Thomas Cook о финансовой помощи в размере 150 млн фунтов. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АУДИТОР, ПРОВЕРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]