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Дальнее зарубежье 02.10.2019 20:43

В ЕС ожидают предложений Лондона по преодолению тупика с Brexit

В Еврокомиссии (ЕК) в среду ожидают документ из Великобритании с предложениями по решению проблем, возникших в процессе Brexit, сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Мы рассчитываем получить текст из Соединенного Королевства сегодня, несколько позже. Как только мы его получим, мы проанализируем его объективно в свете тех критериев, которым мы привержены", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Она напомнила, что ЕС подчеркивает, что желает Brexit на основе соглашения.

"Мы считаем, что упорядоченный выход (Великобритании из ЕС - ИФ) предпочтительнее сценария "без сделки". Для того, чтобы добиться соглашения, мы должны иметь решение, которое было бы дееспособным с юридической точки зрения и отвечало бы всем целям backstop (страховочного плана для границы между Ирландией и Северной Ирландией - ИФ): не допустить жесткой границы, сохранить экономическое сотрудничество Севера и Юга (Ирландии - ИФ), защитить единый рынок и место Ирландии на этом рынке", - заявила Андреева.

Она также сообщила, что на заседании Еврокомиссии в среду координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье проинформировал членов ЕК о состоянии дел с выходом Великобритании из ЕС.

"Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер позвонит по телефону премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону сегодня в 17:15 (18:15 мск)", - объявила пресс-секретарь.

Андреева отметила, что также в среду в Брюсселе пройдут технические консультации с советником британского премьера по отношениям с ЕС Дэвидом Фростом и его переговорной командой.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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